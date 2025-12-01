У Німеччині з цивільної вантажівки поцупили 20 тисяч боєприпасів Бундесверу

Невідомі особи викрали приблизно 20 000 боєприпасів німецьких збройних сил з цивільної вантажівки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Міністерство оборони в Берліні підтвердило виданню, що водій цивільної транспортної компанії, найнятої збройними силами для перевезення боєприпасів, 24 листопада ввечері залишив свою вантажівку, завантажену боєприпасами німецьких збройних сил, на незахищеній стоянці в індустріальному парку поблизу Бурга, недалеко від Магдебурга.

Попереднє розслідування показує, що невідомі особи вночі відкрили вантажний відсік вантажівки і викрали кілька ящиків з боєприпасами, що належали армії. Крадіжка була виявлена лише наступного дня, коли водій прибув, щоб доставити вантаж до сусідніх казарм. Солдати, що там дислокувалися, швидко помітили втручання у вантажний відсік і перевірили транспортні накладні.

Збитки є значними: за попередніми оцінками, було викрадено приблизно 10 000 патронів до пістолетів, 9900 патронів до автоматів та так звані димові гранати. На відміну від патронів до пістолетів, патрони до автоматів не є бойовими. Проте міністерство назвало це серйозним інцидентом, що загрожує безпеці. "Ми дуже серйозно ставимося до крадіжки, оскільки такі боєприпаси не повинні потрапити в неправильні руки", – заявив представник міністерства.

На думку міністерства, цивільна транспортна компанія проігнорувала правила безпеки під час транспортування чутливих боєприпасів. Відповідний контракт передбачає, що транспортна компанія повинна забезпечити безпеку вантажу Бундесверу. Зазвичай на кожен маршрут призначають двох водіїв, один з яких повинен постійно стежити за транспортним засобом, навіть під час зупинок.

Під час поїздки минулого тижня ці правила, очевидно, не дотримувалися. За попередніми даними розслідування, зупинка у вівторок вночі не була запланованою; водій, очевидно, спонтанно вирішив переночувати в готелі. В цей час вантаж на його вантажівці залишався без нагляду.

Німецькі збройні сили зараз разом з місцевою поліцією розслідують, хто може стояти за крадіжкою боєприпасів. Джерела в Бундесвері заявили, що випадкове пограбування є досить малоймовірним. Натомість вони побоюються, що перевезення боєприпасів було помічене, і злочинці вдалися до дій, коли водій зробив незаплановану зупинку в Бурзі.

