Уряд заявив про виконання Україною 84% завдань за Угодою про асоціацію з ЄС

Згідно зі звітом про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2025 рік, Україна досягла 84% виконання Угоди.

Про це повідомили в Офісі віцепрем’єра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, пише "Європейська правда".

Документ, що відображає прогрес України у впровадженні реформ та наближенні законодавства до стандартів ЄС, опублікували у понеділок.

За результатами 2025 року загальний прогрес виконання Угоди зріс з 81% у 2024 році до 84% у 2025 році.

Згідно зі звітом, у 2025 році найбільший прогрес у виконанні зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, досягнуто у таких сферах: фінансовий сектор – приріст за рік становить 8%, загальний прогрес – 82%; соціальна політика та трудові відносини – приріст за рік становить 7%, загальний прогрес – 87%; митні питання – приріст за рік становить 5%, загальний прогрес – 96%; сільське господарство – приріст за рік становить 5%, загальний прогрес – 79%.

Водночас найвищий рівень виконання зобов’язань зафіксовано у сферах статистики та обміну інформацією (100%), освіти, навчання та молоді (99%), інтелектуальної власності (98%).

Це останній звіт імплементації Угоди про асоціацію. Надалі всі євроінтеграційні зобовʼязання України будуть відображені у Національній програмі адаптації законодавства до права ЄС.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала від членів ЄС деталізований перелік вимог, за виконання яких Україна буде готовою до вступу. Саме за ними ЄС перевірятиме, чи виконав Київ вимоги вступу.

Водночас у ЄС наголошують, що рішення щодо можливого швидкого вступу України в ЄС ухвалюватимуть країни-члени.