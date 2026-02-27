Кос розповіла, хто у ЄС ухвалить рішення щодо схеми швидкого вступу України

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос розповіла, що рішення щодо можливого швидкого вступу України в ЄС ухвалюватимуть країни-члени.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

На питання, чи передбачатиме новий підхід до розширення так званий експрес-вступ, Кос відповіла: "Я не знаю, чи буде йтися про експрес-вступ. Це ми маємо узгодити з країнами-членами".

"Але я точно знаю – і це буде у позиції Єврокомісії, – що повноправне членство буде можливе лише за проведення повномасштабних реформ, які Україна має здійснити", – підкреслила єврокомісарка.

За словами Кос, через це вона не може назвати конкретну дату приєднання України до ЄС.

"Хоча я вважаю, що це має відбутися якнайшвидше після виконання Україною критеріїв", – додала вона.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Києві заявила, що ЄС не може надати Україні чітку дату її членства.

24 лютого президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз без зволікань назвати дату вступу України в ЄС, щоб протягом наступних ще 50 років Росія не змогла блокувати її членство.

У грудні 2025 року Україна та ЄС запустили змістовні переговори про вступ в обхід прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Дивіться інтерв'ю Мартою Кос на каналі "Європейської правди" або згодом читайте текстову версію на сайті.