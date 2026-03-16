Правительство заявило о выполнении Украиной 84% задач по Соглашению об ассоциации с ЕС

Согласно отчету о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2025 год, Украина достигла 84% выполнения Соглашения.

Об этом сообщили в Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, пишет "Европейская правда".

Документ, отражающий прогресс Украины во внедрении реформ и приближении законодательства к стандартам ЕС, опубликовали в понедельник.

По результатам 2025 года общий прогресс выполнения Соглашения вырос с 81% в 2024 году до 84% в 2025 году.

Согласно отчету, в 2025 году наибольший прогресс в выполнении обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации, достигнут в следующих сферах: финансовый сектор – прирост за год составляет 8%, общий прогресс – 82%; социальная политика и трудовые отношения – прирост за год составляет 7%, общий прогресс – 87%; таможенніе вопросы – прирост за год составляет 5%, общий прогресс – 96%; сельское хозяйство – прирост за год составляет 5%, общий прогресс – 79%.

В то же время самый высокий уровень выполнения обязательств зафиксирован в сферах статистики и обмена информацией (100%), образования, обучения и молодежи (99%), интеллектуальной собственности (98%).

Это последний отчет имплементации Соглашения об ассоциации. В дальнейшем все евроинтеграционные обязательства Украины будут отражены в Национальной программе адаптации законодательства к праву ЕС.

Напомним, недавно Украина получила от членов ЕС детализированный перечень требований, при выполнении которых Украина будет готова к вступлению. Именно по ним ЕС будет проверять, выполнил ли Киев требования вступления.

В то же время в ЕС отмечают, что решение о возможном скором вступлении Украины в ЕС будут принимать страны-члены.