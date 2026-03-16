Єврокомісар у контексті "Дружби" нагадав, що ЄС хоче повністю відмовитися від нафти з РФ

Європейська комісія не бачить проблеми з безпекою постачання нафти для ЄС через припинення транзиту російської нафти в Європу нафтопроводом "Дружба" і нагадує про свої плани щодо повної заборони імпорту російських енергоносіїв.

Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди", заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен.

Євросоюз не відмовляється від планів повної зупинки імпорту російських енергоносіїв, нагадав єврокомісар.

"Нам варто почати з того, щоб нагадати один одному, чому виникла проблема з цим трубопроводом. Це тому, що Росія його знищила. Не забуваймо про це", – заявив Йоргенсен, відповідаючи на питання "ЄвроПравди".

Він наголосив, що "проблеми з безпекою постачання немає: існують альтернативні джерела".

"Водночас ми надіслали Україні дуже чіткий сигнал, що хотіли б побачити графік, коли "Дружба" знову запрацює", – поінформував єврокомісар.

"Але дозвольте мені також підкреслити, що Комісія має намір висунути пропозицію щодо заборони імпорту нафти з Росії", – додав він.

Йоргенсен нагадав, що зараз діють санкції ЄС, які вже забороняють імпорт російської нафти державами-членами, проте дві країни (Угорщина та Словаччина – "ЄП") мають винятки з цих санкцій.

Але скоро ЄС висуне пропозицію щодо повної заборони імпорту російської нафти.

"Ми висунемо пропозицію змінити це. Отже, всім країнам потрібно готуватися до цієї ситуації. Ми не хочемо купувати енергоносії в Росії в майбутньому", – наголосив Дан Йоргенсен.

Як повідомляла "Європейська правда", Угорщина і Словаччина ініціювали обговорення нафтопроводу "Дружба" на Раді ЄС 16 березня.

На полях Ради ЄС із закордонних справ глава угорського МЗС Петер Сійярто оголосив, що Угорщина продовжить блокування, доки Україна не відновить транзит нафтопроводом "Дружба".

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що відновлення нафтопроводу "Дружба" буде рівноцінним зняттю санкцій з Росії.