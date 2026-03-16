Сійярто: Угорщина не розблокує 90 млрд для України, поки не запрацює "Дружба"

Доки Україна блокує транзит російської нафти у Європу українським нафтопроводом "Дружба", Угорщина блокуватиме надання Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро та ухвалення 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах.

Угорщина не погодиться з кредитом Україні на 90 млрд євро, поки не буде поновлений транзит російської нафти "Дружбою".

"Все дуже просто. Поки ми перебуваємо в умовах нафтової блокади, ми не збираємося погоджуватися з цим рішенням (наданням Україні 90 млрд євро. – "ЄП")", – заявив Сійярто.

Він зауважив, що українці кепкують з угорців і "не відновлюють транспортування нафти з політичних причин".

Поки ця ситуація триває, за словами Сійярто, не може обговорюватися ні голосування за 90 млрд євро для України, "ні голосування за будь-яку іншу фінансову підтримку України, ні 20-й пакет санкцій".

"Нафтопровід "Дружба" фізично та технічно готовий до відновлення транспортування. Немає жодних технічних проблем", – підкреслив Сійярто.

Як повідомляла "Європейська правда", Угорщина і Словаччина ініціювали обговорення нафтопроводу "Дружба" на Раді ЄС 16 березня.

Напередодні президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що відновлення нафтопроводу "Дружба" буде рівноцінним зняттю санкцій з Росії.

11 березня в Україну прибула угорська делегація з метою з'ясувати стан нафтопроводу "Дружба". В МЗС України зазначили, що делегація не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Згодом з'явився документ на підтвердження того, що українська сторона не погодила цей візит у такому вигляді, як хотіли у Будапешті.