Еврокомиссар в контексте "Дружбы" напомнил, что ЕС хочет полностью отказаться от нефти из РФ

Европейская комиссия не видит проблемы с безопасностью поставок нефти для ЕС из-за прекращения транзита российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" и напоминает о своих планах по полному запрету импорта российских энергоносителей.



Об этом, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды", заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен.



Евросоюз не отказывается от планов полной остановки импорта российских энергоносителей, напомнил еврокомиссар.



"Нам следует начать с того, чтобы напомнить друг другу, почему возникла проблема с этим трубопроводом. Это потому, что Россия его уничтожила. Не будем забывать об этом", – заявил Йоргенсен, отвечая на вопрос "ЕвроПравды".



Он подчеркнул, что "проблемы с безопасностью поставок нет: существуют альтернативные источники". "В то же время мы направили Украине очень четкий сигнал, что хотели бы увидеть график, когда "Дружба" снова заработает", – проинформировал еврокомиссар.

"Но позвольте мне также подчеркнуть, что Комиссия намерена выдвинуть предложение о запрете импорта нефти из России", – добавил он.



Йоргенсен напомнил, что сейчас действуют санкции ЕС, которые уже запрещают импорт российской нефти государствами-членами, однако две страны (Венгрия и Словакия – "ЕП") имеют исключения из этих санкций. Но скоро ЕС выдвинет предложение о полном запрете импорта российской нефти.



"Мы выдвинем предложение изменить это. Следовательно, всем странам нужно готовиться к этой ситуации. Мы не хотим покупать энергоносители у России в будущем", – подчеркнул Дан Йоргенсен.



Как сообщала "Европейская правда", Венгрия и Словакия инициировали обсуждение нефтепровода "Дружба" на Совете ЕС 16 марта.



На полях Совета ЕС по иностранным делам глава венгерского МИД Петер Сийярто объявил, что Венгрия продолжит блокирование, пока Украина не возобновит транзит по нефтепроводу "Дружба".



Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что возобновление нефтепровода "Дружба" будет равноценным снятию санкций с России.