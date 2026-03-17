У Румунії шукають уламки російського БпЛА, що міг упасти на березі Дунаю навпроти Ізмаїла

Під час нічної атаки РФ на українські порти на Дунаї один з безпілотників, схоже, впав в районі румунського селища Плауру, пошуки уламків тривають; через атаку Румунія піднімала у небо винищувачі.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Румунії, пише "Європейська правда".

Вранці 17 березня Міноборони Румунії повідомило, що у зв’язку з нічною повітряною атакою РФ по цілях на території України поруч з румунським кордоном о 1:40 ночі Румунія підняла два своїх винищувачі F-16.

О 1:55 мешканцям прикордонного жудця Тулча розіслали оповіщення про повітряну тривогу.

"Є повідомлення про падіння частин літаючого апарату на національній території в районі селища Плауру. Після завершення повітряної тривоги, близько 3:00 ночі, пошукові команди почали роботу на місці. На цей час місце падіння не встановлено. Пошуки продовжаться з покращенням видимості", – зазначили у відомстві.

За роки повномасштабної війни російські безпілотники типу "Шахед" багаторазово падали на румунському березі Дунаю, а іноді залітали далі вглиб території країни.

Після перших таких випадків для прикордонних районів над Дунаєм почали оголошувати повітряну тривогу, згодом рутинною процедурою стало також підняття авіації.

В одному випадку БпЛА, схожий на "Герберу", залетів на десятки кілометрів вглиб території країни та розбився за приватною садибою.