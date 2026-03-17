В Румынии ищут обломки российского БпЛА, вероятно, упавшего на берегу Дуная напротив Измаила

Во время ночной атаки РФ на украинские порты на Дунае один из беспилотников, похоже, упал в районе румынского поселка Плауру, поиски обломков продолжаются; из-за атаки Румыния поднимала в небо истребители.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии, пишет "Европейская правда".

Утром 17 марта Минобороны Румынии сообщило, что в связи с ночной воздушной атакой РФ по целям на территории Украины рядом с румынской границей в 1:40 ночи Румыния подняла два своих истребителя F-16.

В 1:55 жителям пограничного жудеца Тулча разослали оповещение о воздушной тревоге.

"Есть сообщение о падении частей аппарата на национальной территории в районе поселка Плауру. После завершения воздушной тревоги, около трех часов ночи, поисковые команды начали работу на месте. На данный момент место падения не установлено. Поиски продолжатся с улучшением видимости", – отметили в ведомстве.

За годы полномасштабной войны российские беспилотники типа "Шахед" многократно падали на румынском берегу Дуная, а иногда залетали дальше вглубь страны.

После первых таких случаев для приграничных районов над Дунаем начали объявлять воздушную тревогу, впоследствии рутинной процедурой стало также поднятие авиации.

В одном случае БпЛА, похожий на "Герберу", залетел на десятки километров вглубь территории страны и разбился за частной усадьбой.