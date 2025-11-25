У Румунії знайшли російський дрон, що залетів в країну вночі

У Румунії неподалік кордонів з Україною і Молдовою знайшли російський БпЛА без бойової частини, що залетів на територію країни вночі 25 листопада; схоже, це "найглибше" вторгнення російського безпілотника в Румунію за час повномасштабної війни.

Як інформує Digi24, пише "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони Іонуц Моштяну.

Безпілотник виявили на території жудця Васлуй, що межує із західним кордоном Молдови та досить далеко від кордонів України.

Міністра новина застала на авіабазі Міхаїла Когелнічану, куди він приїхав для відзначення Дня подяки разом з американськими військовими.

"Це мав бути день святкування, але тепер не до святкування. У нас чергове вторгнення російського дрона, новий виклик з боку Росії для Румунії. Дрона, якого румунські військові і німецькі Eurofighters намагалися збити", – повідомив Моштяну.

Він сказав, що його буквально щойно повідомили про знахідку і відомі лише попередні деталі – що це десь на території жудця Васлуй, і що йдеться про апарат без бойової частини. У зв’язку з цим міністр терміново повертається до Бухареста для координації подальших дій.

Моштяну зазначив, що румунські і німецькі пілоти, яких вночі підняли по тривозі, мали дозвіл уразити безпілотник, але вирішили не стріляти по ньому – попередньо, через значний ризик побічної шкоди.

Міністр додав, що невдовзі Румунія отримає нові спроможності у протиповітряній обороні, які допоможуть краще реагувати на такі ситуації.

Доповнено. У медіа з’явилися фото знайденого БпЛА, що схожий на "Герберу". Префект жудця Васлуй Едуард Попіца повідомив, що прибув на місце з поліцією після повідомлення місцевого мешканця села Пуєшть. Це за 50 км від кордону Румунії з Молдовою та понад 100 км від кордону Молдови з Україною.

Фото з порталу News.ro

За словами префекта, чоловік зателефонував і сказав, що чув наростаючий гул, а потім гучний удар чи вибух за будинком. Вийшовши у двір, він побачив розламаний на шматки апарат.

Схоже, йдеться про найбільш "дальнє" вторгнення російського БпЛА до Румунії – досі усі відомі випадки фіксувалися над румунським берегом Дунаю, максимум за 10 км від кордону з Україною.

Як повідомляли, вранці 25 листопада Румунія та Молдова підтвердили факти порушення свого повітряного простору.

У Молдові згодом уточнили, що зафіксували проліт шести БпЛА, один з них "приземлився" на дах будівлі у сільській місцевості. У зв’язку з цим російського посла у Молдові вже викликали на розмову до МЗС.