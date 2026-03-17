Кос оголосила "неофіційно відкритими" для України усі шість кластерів: "не можемо втрачати час"

Починаючи з 17 березня усі шість кластерів у рамках перемовин України про вступ до Європейського Союзу є неофіційно відкритими.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила європейська комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос.

Єврокомісарка повідомила, що ЄС неофіційно відкрив перемовини про вступ з Україною за усіма шістьма перемовними кластерами.

"У час, коли Європа перебуває під тиском як зі Сходу, так і з Заходу, ми не можемо дозволити собі втрачати час. І ми його не втрачаємо. Зараз усі шість кластерів є неофіційно відкритими", – заявила Кос.

Вона підкреслила, що "Україна має реальний шанс пришвидшити реформи, які покращують повсякденне життя, починаючи від робочих місць і бізнесу до енергетики, транспорту та підтримки сільських громад".

"Водночас ми продовжуємо роботу над планом дій щодо десяти пріоритетів реформ, узгоджених у Львові, з сильним акцентом на верховенстві права, боротьбі з корупцією та розбудові сильних, підзвітних демократичних інститутів", – підкреслила єврокомісарка.

"Реформи в рамках кластера №3 призведуть до збільшення робочих місць, покращення умов для бізнесу та більших інвестицій в економіку України. Реформи в рамках кластера №4 означають чистішу енергію, надійніше електропостачання та кращі дороги, залізничні сполучення та прикордонні переходи. Реформи в рамках кластера №5 означають сильніше сільське господарство, кращу підтримку для сільських громад та розумніше використання землі та водних ресурсів", – розповіла Марта Кос.

Як повідомляла "Європейська правда", у вівторок, 17 березня, у Брюсселі Україна отримала від Єврокомісії проєкти переговорних позицій для кластерів №3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток", №4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання" та №5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

