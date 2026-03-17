Кос объявила "неофициально открытыми" для Украины все шесть кластеров: "не можем терять время"

С 17 марта все шесть кластеров в рамках переговоров Украины о вступлении в Европейский Союз являются неофициально открытыми.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила европейский комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

Еврокомиссар сообщила, что ЕС неофициально открыл переговоры о вступлении с Украиной по всем шести переговорным кластерам.

"В то время, когда Европа находится под давлением как с Востока, так и с Запада, мы не можем позволить себе терять время. И мы его не теряем. Сейчас все шесть кластеров являются неофициально открытыми", – заявила Кос.

Она подчеркнула, что "Украина имеет реальный шанс ускорить реформы, которые улучшают повседневную жизнь, начиная от рабочих мест и бизнеса до энергетики, транспорта и поддержки сельских общин".

"В то же время мы продолжаем работу над планом действий по десяти приоритетам реформ, согласованных во Львове, с сильным акцентом на верховенстве права, борьбе с коррупцией и развитии сильных, подотчетных демократических институтов", – подчеркнула еврокомиссар.

"Реформы в рамках кластера №3 приведут к увеличению рабочих мест, улучшению условий для бизнеса и больших инвестиций в экономику Украины. Реформы в рамках кластера №4 означают чистую энергию, надежное электроснабжение и лучшие дороги, железнодорожные сообщения и пограничные переходы. Реформы в рамках кластера №5 означают сильнее сельское хозяйство, лучшую поддержку для сельских общин и разумное использование земли и водных ресурсов", – рассказала Марта Кос.

Как сообщала "Европейская правда", во вторник, 17 марта, в Брюсселе Украина получила от Еврокомиссии проекты переговорных позиций для кластеров №3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие", №4 "Зеленая повестка дня и устойчивое соединение" и №5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

