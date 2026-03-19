Европейский совет принял выводы об Украине, Орбан и Фицо не подписали

По результатам обсуждения украинского вопроса Европейский совет в четверг, 19 марта, принял выводы по Украине, под которыми стоят подписи 25 лидеров государств ЕС, без Венгрии и Словакии.

Премьер-министры Венгрии и Словакии – Виктор Орбан и Роберт Фицо – отказались подписать выводы Европейского совета по Украине от 19 марта.

Несмотря на то что Виктор Орбан продолжает блокировать предоставление Украине кредита ЕС на 90 млрд евро в 2026-27 годах, выводы содержат абзац, в котором Европейский совет приветствует принятие решения о займе в декабре 2025 года.

"Во исполнение своего декабрьского решения 2025 года о предоставлении Украине займа на поддержку в размере 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы, Европейский совет приветствует принятие этого займа созаконодателями и ожидает первый транш для Украины до начала апреля. В этом контексте он также призывает к активизации работы с третьими странами, чтобы помочь закрыть пробел в 30 миллиардов евро, который остается в финансах Украины", – говорится в документе.

Европейский совет также "ожидает быстрого принятия 20-го пакета санкций" и вновь подчеркивает важность "дальнейшего сокращения доходов России от энергоносителей и дальнейшего ограничения российской банковской системы".

"Подрыв бизнес-модели российского "теневого флота" требует подхода "по всему маршруту", включая решение путем совместного подхода значительных экологических рисков, рисков для безопасности и морской безопасности, которые создают такие суда. В связи с этим Европейский совет призывает к дальнейшим усилиям и скоординированным действиям со стороны государств-членов", – утверждается в выводах.

Также подчеркивается важность постоянной координации по санкциям против России с государствами G7 и другими партнерами-единомышленниками.

Выводы Европейского совета, среди прочего, поднимают вопрос угрозы, которую представляют российские экс-комбатанты внутренней безопасности ЕС.

Кроме этого, Европейский совет выделяет необходимость продолжать военную поддержку Украины, подчеркивая срочность поставок систем ПВО, боеприпасов и ракет.

Лидеры ЕС осуждают направление войск КНДР на поле боя в войне против Украины, а также поддержку России, которую оказывают Иран и Беларусь.

Европейский совет вновь выразил свой постоянный призыв к России и Беларуси немедленно обеспечить безопасное и безусловное возвращение в Украину всех незаконно депортированных и перемещенных украинских детей и других гражданских лиц.

Как сообщала "Европейская правда", лидеры ЕС 19 марта провели дискуссию о предоставлении Украине кредита ЕС в 90 млрд евро, но им не удалось убедить венгерского премьера Орбана снять вето. Отдельно прозвучала критика в сторону президента Украины Владимира Зеленского за неуместные высказывания в адрес Орбана.

премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях Европейского совета в Брюсселе заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что Орбан придерживается принципов Европейского Союза и согласится на выделение Украине кредита на 90 млрд евро.