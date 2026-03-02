Частину Європи накриє пилом із Сахари

Цього тижня Францію, Італію, Іспанію та ще низку країн накриють повітряні маси з пилом із Сахари.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Повітряні маси з пилом з пустелі Сахара досягнуть території Франції у вівторок і продовжать поширюватися північніше. Пік очікують у четвер 5 березня.

За прогнозом, повітряні маси з пилом із Сахари найвищої концентрації зачеплять майже всю територію Іспанії та Швейцарії, всю Італію, значну частину Великої Британії, а найпівнічніший "язик" хмари дотягнеться над Атлантикою аж до далеких північних широт на рівні норвезького міста Олесунн.

Пил із Сахари очікується також над усім південним узбережжям Середземномор’я – у тому числі частиною території Туреччини, Греції, Хорватії, Словенії. Центрально-Східну Європу хмара оминає.

Присутність у повітрі пилу з Сахари може надавати небу жовтуватого або помаранчевого відтінку – як сталось в Афінах у 2024 році, а у разі опадів спричиняє "брудні дощі".