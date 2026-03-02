Укр Рус Eng

Частину Європи накриє пилом із Сахари

Новини — Понеділок, 2 березня 2026, 21:26 — Марія Ємець

Цього тижня Францію, Італію, Іспанію та ще низку країн накриють повітряні маси з пилом із Сахари.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Повітряні маси з пилом з пустелі Сахара досягнуть території Франції у вівторок і продовжать поширюватися північніше. Пік очікують у четвер 5 березня. 

За прогнозом, повітряні маси з пилом із Сахари найвищої концентрації зачеплять майже всю територію Іспанії та Швейцарії, всю Італію, значну частину Великої Британії, а найпівнічніший "язик" хмари дотягнеться над Атлантикою аж до далеких північних широт на рівні норвезького міста Олесунн. 

Пил із Сахари очікується також над усім південним узбережжям Середземномор’я – у тому числі частиною території Туреччини, Греції, Хорватії, Словенії. Центрально-Східну Європу хмара оминає. 

 

Присутність у повітрі пилу з Сахари може надавати небу жовтуватого або помаранчевого відтінку – як сталось в Афінах у 2024 році, а у разі опадів спричиняє "брудні дощі"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
клімат
Реклама: