На частині території Румунії випав брудний дощ з пилом із Сахари

На півдні та сході Румунії у багатьох місцях випав брудний дощ з високою концентрацією пилу з пустелі Сахара.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Румуни масово публікують у соцмережах фотографії автомобілів, які після нічних опадів немов облиті брудною водою. Брудні сліди залишилися також на деревах, квітах, вікнах та усіх предметах надворі.

Лікарі попередили, що людям, які мають певні проблеми з органами дихання і дуже чутливі до якості повітря, найближчої доби краще не виходити з дому.

У національному метеорологічному агентстві оголосили, що повітряні маси з пилом із Сахари залишатимуться над територією Румунії ще у першій половині дня середи, а після того підуть далі на північний схід.

Як відомо, у південних областях України також повідомляли про "брудні дощі" через пил із Сахари; Укргідрометцентр попереджає, що ці повітряні маси залишатимуться над територією країни ще два дні.

Столицю Греції через пил із Сахари накрила помаранчева імла.