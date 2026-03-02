Часть Европы накроет пылью из Сахары

На этой неделе Францию, Италию, Испанию и еще ряд стран накроют воздушные массы с пылью из Сахары.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Воздушные массы с пылью из пустыни Сахара достигнут территории Франции во вторник и продолжат распространяться севернее. Пик ожидается в четверг 5 марта.

По прогнозу, воздушные массы с пылью из Сахары высокой концентрации затронут почти всю территорию Испании и Швейцарии, всю Италию, значительную часть Великобритании, а самый северный "язык" облака дотянется над Атлантикой до далеких северных широт на уровне норвежского города Олесунн.

Пыль из Сахары ожидается также над всем южным побережьем Средиземноморья – в том числе частью территории Турции, Греции, Хорватии, Словении. Центрально-Восточную Европу облако обходит стороной.

Присутствие в воздухе пыли из Сахары может придавать небу желтоватый или оранжевый оттенок – как произошло в Афинах в 2024 году, а в случае осадков вызывает "грязные дожди".