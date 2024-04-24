Столицю Греції накрила помаранчева імла від пилу з Сахари

Грецьку столицю Афіни напередодні накрила помаранчева імла через хвилю пилу з пустелі Сахара.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Подібні хмари пустельного пилу вже накривали Грецію наприкінці березня і на початку квітня. Вони також накрили частину Швейцарії і південну Францію.

Kathimerini

Якість повітря погіршилася в багатьох районах країни, і в середу вранці через пил не було видно Акрополь в Афінах. Хмара сягнула на північ аж до Салонік.

Місцеві посадовці закликали осіб, які мають респіраторні захворювання, обмежити час перебування на відкритому повітрі, носити захисні маски і уникати фізичних вправ, поки хмари пилу не розвіються.

Kathimerini

Kathimerini

Атмосфера, особливо на півдні Греції, стала задушливою через поєднання пилу і високих температур.

Як повідомляє Kathimerini, за прогнозами метеорологів, протягом середи, 24 квітня, хмара пилу над Грецією поступово зменшуватиметься, оскільки вітер відноситиме його далі на схід.

Нагадаємо, наприкінці березня частина Європи була затягнута надзвичайно рідкісною хмарою пилу, який піднявся з пустелі Сахара.