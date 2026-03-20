Як Євросоюзу вийти з глухого кута щодо швидкого членства України

Війна Росії проти України докорінно змінила геополітичну архітектуру Європи – і це вимагає від Європейського Союзу радикального переосмислення методології розширення.

На тлі активних дискусій про врегулювання шляхом переговорів перед Євросоюзом постає подвійне завдання: виступити надійним гарантом безпеки України та водночас зберегти власну інституційну цілісність.

Значна частина негативних оцінок у країнах-членах щодо пришвидшення вступного процесу України спровокована неправильним розумінням ключових параметрів нової амбітної ідеї.

Останні пропозиції щодо України помилково сприймалися багатьма в ЄС як "обхідний шлях".

Центр "Нова Європа" пропонує чіткішу модель – Membership by Design.

Докладніше – в статті старшого аналітика Центру "Нова Європа" Лео Літра Новий формат вступу: як обійти пастки та забезпечити членство України в ЄС.

У прагненні покласти край російській війні Захід розробляє рамкову модель майбутнього врегулювання, центральним елементом якої розглядається вступ України до Європейського Союзу.

Стратегічні консультації свідчать, що столицям країн-членів ЄС буде складно відхилити мирний план, у якому членство в Європейському Союзі виступає головним стабілізуючим фактором.

Однак для того, щоб бути успішним, "креативний формат" має бути переконливим.

Це не може бути "безквитковий проїзд" – вступ без жодних умов; це має бути механізм, у якому політичний статус членства надається для забезпечення миру, тоді як функціональні атрибути членства здобуваються через вимогливе та послідовне здійснення реформ.

Нездатність ЄС реформувати себе фактично блокує підхід, заснований на заслугах; у цьому контексті проблема полягає в самому ЄС, а не в країнах-кандидатах.

Щоб розв’язати ці суперечності Центр "Нова Європа" пропонує модель "членства за дизайном" (Membership by Design).

Україна формально підписує та ратифікує договір про вступ, що дає незворотний політичний сигнал, необхідний для мирної угоди.

Однак така конструкція не надає права голосу до моменту виконання основоположних критеріїв. Право голосу відкриватиметься поступово – залежно від реалізації основних реформ (fundamentals). Йдеться про кластер "Основи", який включає верховенство права та правосуддя. Такий підхід зменшує ризик створення інституційної нестабільності.

Негайні переваги натомість стосуватимуться доступу до Єдиного ринку та безпекової інтеграції, тоді як повний доступ до бюджетних трансферів (як, наприклад, Спільної аграрної політики – CAP) запроваджуватиметься поступово, щоб захистити бюджет ЄС.

Що насамперед має змінити Євросоюз? Перш за все, відмовитися від термінів "зворотний вступ", "поетапний вступ" або "прискорена процедура вступу", які натякають на скорочення процедур або нескінченні "кімнати очікування".

Натомість використовувати термін "членство за дизайном" (Membership by Design), наголошуючи, що політична рамка встановлюється негайно, але зміст суворо залежить від виконання "Основ".

По-друге, чітко комунікувати, що хоча політично процес вступу прискорюється, реалізація судової та антикорупційної реформ (у межах кластера "Основи") залишається ключовою умовою для отримання права голосу та фінансування в межах такої моделі.

По-третє, перенести обговорення з медійних витоків у конфіденційні, зважені формати, щоб запобігти негативній реакції держав-членів на сприйняття "скорочених процедур".

Наступний крок – використати чинник США. Активно залучати Вашингтон до підтримки саме цієї моделі та використати їхній вплив для розблокування вето Угорщини і "мовчазного блоку неохочих".

І нарешті – відновити зв’язок між реформами та винагородою.

Докладніше – в матеріалі Лео Літра Новий формат вступу: як обійти пастки та забезпечити членство України в ЄС