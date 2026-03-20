Как Евросоюзу выйти из тупика в вопросе скорейшего членства Украины

Война России против Украины коренным образом изменила геополитическую архитектуру Европы – и это требует от Европейского Союза радикального переосмысления методологии расширения.

На фоне активных дискуссий об урегулировании путем переговоров перед Евросоюзом стоит двойная задача: выступить надежным гарантом безопасности Украины и одновременно сохранить собственную институциональную целостность.

Значительная часть негативных оценок в странах-членах относительно ускорения процесса вступления Украины вызвана неправильным пониманием ключевых параметров новой амбициозной идеи.

Последние предложения в отношении Украины ошибочно воспринимались многими в ЕС как "обходной путь".

Центр "Новая Европа" предлагает более четкую модель – Membership by Design.

Центр "Новая Европа" предлагает более четкую модель – Membership by Design. Далее – краткое изложение статьи.

В стремлении положить конец российской войне Запад разрабатывает рамочную модель будущего урегулирования, центральным элементом которой рассматривается вступление Украины в Европейский Союз.

Стратегические консультации показывают, что столицам стран-членов ЕС будет сложно отклонить мирный план, в котором членство в Европейском Союзе выступает главным стабилизирующим фактором.

Однако для того, чтобы быть успешным, "креативный формат" должен быть убедительным.

Это не может быть "бесплатный проезд" – вступление без каких-либо условий; это должен быть механизм, в котором политический статус членства предоставляется для обеспечения мира, тогда как функциональные атрибуты членства приобретаются через требовательное и последовательное осуществление реформ.

Неспособность ЕС реформировать себя фактически блокирует подход, основанный на заслугах; в этом контексте проблема заключается в самом ЕС, а не в странах-кандидатах.

Чтобы разрешить эти противоречия, Центр "Новая Европа" предлагает модель "членства по дизайну" (Membership by Design).

Украина формально подписывает и ратифицирует договор о вступлении, что дает необратимый политический сигнал, необходимый для мирного соглашения.

Однако такая конструкция не предоставляет права голоса до момента выполнения основополагающих критериев. Право голоса будет открываться постепенно – в зависимости от реализации основных реформ (fundamentals). Речь идет о кластере "Основы", который включает верховенство права и правосудие. Такой подход снижает риск создания институциональной нестабильности.

Немедленные преимущества, в свою очередь, будут касаться доступа к Единому рынку и интеграции в сфере безопасности, тогда как полный доступ к бюджетным трансфертам (как, например, Общей аграрной политике – CAP) будет вводиться постепенно, чтобы защитить бюджет ЕС.

Что в первую очередь должен изменить Евросоюз? Прежде всего, отказаться от терминов "обратный вступ", "поэтапный вступ" или "ускоренная процедура вступления", которые намекают на сокращение процедур или бесконечные "комнаты ожидания".

Вместо этого следует использовать термин "членство по замыслу" (Membership by Design), подчеркивая, что политические рамки устанавливаются немедленно, но содержание строго зависит от выполнения "Основ".

Во-вторых, четко сообщать, что хотя политически процесс вступления ускоряется, реализация судебной и антикоррупционной реформ (в рамках кластера "Основы") остается ключевым условием для получения права голоса и финансирования в рамках такой модели.

В-третьих, перенести обсуждение из медийных утечек в конфиденциальные, взвешенные форматы, чтобы предотвратить негативную реакцию государств-членов на восприятие "сокращенных процедур".

Следующий шаг – использовать фактор США. Активно привлекать Вашингтон к поддержке именно этой модели и использовать их влияние для разблокирования вето Венгрии и "молчаливого блока нежелающих".

И наконец – восстановить связь между реформами и вознаграждением.

