Макрон про 90 млрд для України: для мене немає "плану Б", "план А" має бути виконаний

Надання Україні кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро в 2026-27 роках є одностайною домовленістю лідерів Євросоюзу, досягнутою у грудні 2025 року – і ця домовленість має бути виконана.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив президент Франції Емманюель Макрон по завершенню саміту Європейської ради 19 березня.

Макрон каже, що "план Б" щодо позики на 90 млрд євро для України не потрібний.

"Для мене немає плану Б, бо план А має бути виконаний. Від цього залежить довіра до Ради", – наголосив Макрон.

Він подякував президенту України Володимиру Зеленському "за те, що він у цьому контексті погодився прийняти в Україні місію Європейського Союзу для надання технічної допомоги та фінансування ремонту нафтопроводу "Дружба", який постраждав від російських ударів".

"Одностайна домовленість Європейської ради від грудня минулого року щодо кредиту Україні в розмірі 90 мільярдів євро має бути дотримана та реалізована без зволікань, відповідно до принципів лояльної співпраці", – підкреслив президент Франції.

За його словами, "коли глави держав та урядів погоджуються на рішення, воно має бути виконане".

"Інакше це певною мірою крах самого сенсу наших обмінів думками", – зауважив Макрон.

Як повідомляла "Європейська правда", Євросоюз привітав зобов’язання України відремонтувати зруйнований російською ракетою нафтопровід "Дружба" протягом шести тижнів.

Під час засідання Європейської ради 19 березня в Брюсселі лідери ЄС засудили дії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з блокування надання Україні позики ЄС в 90 млрд євро у 2026-27.

Орбан на полях Європейської ради заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.