Макрон о 90 млрд для Украины: для меня нет "плана Б", "план А" должен быть выполнен

Предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро в 2026-27 годах является единогласной договоренностью лидеров Евросоюза, достигнутой в декабре 2025 года, – и эта договоренность должна быть выполнена.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по завершению саммита Европейского совета 19 марта.



Макрон говорит, что "план Б" по займу на 90 млрд евро для Украины не нужен.



"Для меня нет плана Б, потому что план А должен быть выполнен. От этого зависит доверие к Совету", – подчеркнул Макрон.



Он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского "за то, что он в этом контексте согласился принять в Украине миссию Европейского Союза для предоставления технической помощи и финансирования ремонта нефтепровода "Дружба", пострадавшего от российских ударов".



"Единогласная договоренность Европейского совета от декабря прошлого года по кредиту Украине в размере 90 миллиардов евро должна быть соблюдена и реализована без промедлений, в соответствии с принципами лояльного сотрудничества", – подчеркнул президент Франции.



По его словам, "когда главы государств и правительств соглашаются на решение, оно должно быть выполнено".



"Иначе это в определенной степени крах самого смысла наших обменов мнениями", – отметил Макрон.



Как сообщала "Европейская правда", Евросоюз приветствовал обязательство Украины отремонтировать разрушенный российской ракетой нефтепровод "Дружба" в течение шести недель.



Во время заседания Европейского совета 19 марта в Брюсселе лидеры ЕС осудили действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по блокированию предоставления Украине займа ЕС в 90 млрд евро в 2026–27.



Орбан на полях Европейского совета заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.