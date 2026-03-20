Фінські волонтери відправили в Україну 12 "швидких" для прифронтових регіонів

Фінські волонтери відправили в Україну 12 автомобілів швидкої допомоги, які раніше використовувались у Фінляндії.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

З Гельсінкі у напрямку України виїхала колона з 12 автомобілів "швидкої", які раніше використовувались фінськими медиками. Автомобілі передають у справному стані після всіх необхідних ремонтів та комплектації обладнанням.

Допомогу підготувала благодійна організація Lions, яка організовує таку допомогу з 2024 року. У проєкті взяли участь близько 500 клубів організації з різних куточків Фінляндії. Загальна сума, зібрана пожертвами, вже становить близько пів мільйона євро. Також долучились ініціативи Pro Patria Suomi-Ukraina ry та фундація Dobrobut.

Протягом березня колона доїде до Києва через країни Балтії та Польщу у супроводі волонтерів Lions, після чого їх передадуть безпосередньо кінцевим користувачам.

Швидкі використовуватимуть переважно у прифронтових районах – на Запоріжжі, Херсонщині, Харківщині, під Павлоградом.

Двома попередніми колонами організація доставила в Україну 16 швидких.

У церемонії відправки брали участь і представники посольства України у Фінляндії.

"Ми вдячні організаторам проєкту, координаторам, водіям, партнерам та учасникам, усім – від Аландських островів до Лапландії – хто зробив свій внесок у проєкт", – зазначили в українському посольстві.

У Латвії на початку року анонсували передачу Україні 21 авто, конфіскованих у п’яних водіїв. За 2024 рік таких передали понад 600.