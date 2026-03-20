Финские волонтеры отправили в Украину 12 машин скорой помощи для прифронтовых регионов

Финские волонтеры отправили в Украину 12 машин скорой помощи, которые ранее использовались в Финляндии.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Из Хельсинки в направлении Украины выехала колонна из 12 автомобилей "скорой помощи", которые ранее использовались финскими медиками. Автомобили передаются в исправном состоянии после всех необходимых ремонтов и комплектации оборудованием.

Olli-Pekka Kursi / Yle

Помощь подготовила благотворительная организация Lions, которая организует такую помощь с 2024 года. В проекте приняли участие около 500 клубов организации из разных уголков Финляндии. Общая сумма, собранная пожертвованиями, уже составляет около полумиллиона евро. Также присоединились инициативы Pro Patria Suomi-Ukraina ry и фонд Dobrobut.

В течение марта колонна доедет до Киева через страны Балтии и Польшу в сопровождении волонтеров Lions, после чего их передадут непосредственно конечным пользователям.

Машины скорой помощи будут использоваться преимущественно в прифронтовых районах – в Запорожской, Херсонской, Харьковской областях, под Павлоградом.

Двумя предыдущими колоннами организация доставила в Украину 16 машин скорой помощи.

В церемонии отправки принимали участие и представители посольства Украины в Финляндии.

"Мы благодарны организаторам проекта, координаторам, водителям, партнерам и участникам, всем – от Аландских островов до Лапландии – кто внес свой вклад в проект", – отметили в украинском посольстве.

