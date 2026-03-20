Чи стане перемога друга Орбана на виборах у Словенії проблемою для України

22 березня – найближчої неділі – у Республіці Словенія відбудуться вибори до Державних зборів (парламенту).

І хоча це вже десяті парламентські вибори після проголошення 25 червня 1991 року незалежності, вже зараз можна стверджувати: ніколи раніше від результатів голосування так не залежало майбутнє Словенії.

За результатом цих виборів до влади може повернутися експрем’єр та правий політик Янез Янша – сценарій, який, на думку багатьох словенців, може призвести до погіршення відносин із ЄС та навіть до "орбанізації" Словенії.

Про те, чи несе такий сценарій ризики для України, читайте в статті кандидата історичних наук, експерта із Західних Балкан Володимира Цибульника. Далі – стислий її виклад.

22 березня майже 1,7 мільйона словенців від 18 років обиратимуть 90 депутатів, мандат яких триватиме чотири роки. З них 88 обираються за пропорційною системою, а двоє – від італійської та угорської національних меншин – за мажоритарною.

Як і на минулих виборах, лідерами перегонів залишаються опозиційна правоконсервативна Словенська демократична партія (СДП) на чолі з експрем'єром Янезом Яншею та лівоцентристський та ліберальний "Рух Свобода" (РС), який очолює Роберт Голоб, чинний прем’єр-міністр Словенії.

Березневі опитування показують, що партія чинного прем'єра стрімко наздоганяє партію попереднього та має шанс на перемогу.

Крім того, до парламенту, ймовірно, пройдуть депутати від блоку "Нова Словенія – Фокус", Блоку лівих та зелених, "Демократи" Анже Логара, "Соціальні демократи", "Державний рух Resnica" ("Правда").

Жодна з партій не зможе самостійно сформувати новий уряд, а тому відразу після виборів розпочнуться непрості переговори та пошук союзників.

Тож варіантів не дуже багато, і найбільш імовірним є повторення минулих союзів. Для формування проурядової коаліції обидві партії-лідери звернуться до союзників, перевірених роботою у теперішньому парламенті.

І тут "золоту акцію" може отримати Анже Логар, який поки нікому нічого не пообіцяв, проте його 1-2 мандати можуть виявитися визначальними у формуванні коаліції.

За будь-яких розкладів реальний шанс на отримання мандата на формування нового уряду мають лише Янез Янша та Роберт Голоб.

Оцінки Голоба на посаді прем’єра різняться. Хтось каже, що він занадто м’яка людина та не дуже вмілий керівник. Закидають йому й перевищення повноважень у кадрових питаннях.

Інші відзначають, що Голобу не пощастило, оскільки він очолив уряд у складні часи – післяковідне повернення до життя, початок російської агресії проти України, повернення до влади Дональда Трампа, війна в Ірані й таке інше. І все ж за таких несприятливих обставин він утримав економіку Словенії від сповзання в кризу.

Його візаві Янез Янша – особа неординарна. І значною мірою – антипод Голоба.

Опоненти називають Яншу правим популістом та міні-Трампом, націоналістом.

Важливо те, що Янша є справжнім союзником Віктора Орбана, принаймні у питанні протидії нелегальній міграції.

Проте така підтримка геть не означає можливостей проросійського розвороту Словенії. Варто нагадати, що Янша у лютому 2022 року заявив про підтримку боротьби України проти російської агресії, схвалив антиросійські санкції та допомогу Києву, у тому числі військову.

Більш того, Янша, який тоді очолював уряд Словенії, у березні 2022 року разом з главами урядів Польщі та Чехії року відвідав Київ.

Сам день виборів може подарувати ще чимало "сюрпризів", тому що за тиждень до дня голосування Словенію сколихнув надзвичайно гучний скандал.

Але що важливо для України, за будь-якого голови уряду не варто чекати значних змін у галузі зовнішньої політики.

Щоправда, існують побоювання, що у разі перемоги Янші в ЄС з’явиться ще один "неслухняний Орбан", а може й ще більш жорсткий. І це буде не на користь ЄС, перед яким і так стоїть чимало викликів та невирішених проблем.

