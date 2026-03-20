Станет ли победа друга Орбана на выборах в Словении проблемой для Украины

22 марта – в ближайшее воскресенье – в Республике Словения состоятся выборы в Государственное собрание (парламент).

И хотя это уже десятые парламентские выборы после провозглашения 25 июня 1991 года независимости, уже сейчас можно утверждать: никогда раньше от результатов голосования так не зависело будущее Словении.

По результатам этих выборов к власти может вернуться экс-премьер и правый политик Янез Янша – сценарий, который, по мнению многих словенцев, может привести к ухудшению отношений с ЕС и даже к "орбанизации" Словении.

О том, несет ли такой сценарий риски для Украины, читайте в статье кандидата исторических наук, эксперта по Западным Балканам Владимира Цибульника

22 марта почти 1,7 миллиона словенцев от 18 лет будут выбирать 90 депутатов, мандат которых продлится четыре года. Из них 88 избираются по пропорциональной системе, а двое – от итальянского и венгерского национальных меньшинств – по мажоритарной.

Как и на прошлых выборах, лидерами гонки остаются оппозиционная правоконсервативная Словенская демократическая партия (СДП) во главе с экс-премьером Янезом Яншей и левоцентристское и либеральное "Движение Свобода" (РС), возглавляемое Робертом Голобом, действующим премьер-министром Словении.

Мартовские опросы показывают, что партия действующего премьера стремительно догоняет партию предыдущего премьера и имеет шанс на победу.

Кроме того, в парламент, вероятно, пройдут депутаты от блока "Новая Словения – Фокус", Блока левых и зеленых, "Демократов" Анже Логара, "Социал-демократов", "Государственного движения Resnica" ("Правда").

Ни одна из партий не сможет самостоятельно сформировать новое правительство, а потому сразу после выборов начнутся непростые переговоры и поиск союзников.

Поэтому вариантов не очень много, и наиболее вероятным является повторение прошлых союзов. Для формирования проправительственной коалиции обе партии-лидеры обратятся к союзникам, проверенным работой в нынешнем парламенте.

И здесь "золотую акцию" может получить Анже Логар, который пока никому ничего не обещал, однако его 1-2 мандата могут оказаться определяющими при формировании коалиции.

В любом случае реальные шансы на получение мандата на формирование нового правительства имеют только Янез Янша и Роберт Голоб.

Оценки Голоба на посту премьера разнятся. Кто-то говорит, что он слишком мягкий человек и не очень умелый руководитель. Ему также вменяют превышение полномочий в кадровых вопросах.

Другие отмечают, что Голобу не повезло, поскольку он возглавил правительство в сложные времена – постковидное возвращение к жизни, начало российской агрессии против Украины, возвращение к власти Дональда Трампа, война в Иране и прочее. И все же в таких неблагоприятных обстоятельствах он удержал экономику Словении от скатывания в кризис.

Его визави Янез Янша – личность неординарная. И в значительной степени – антипод Голоба.

Оппоненты называют Яншу правым популистом и мини-Трампом, националистом.

Важно то, что Янша является настоящим союзником Виктора Орбана, по крайней мере в вопросе противодействия нелегальной миграции.

Однако такая поддержка вовсе не означает возможности пророссийского разворота Словении. Стоит напомнить, что Янша в феврале 2022 года заявил о поддержке борьбы Украины против российской агрессии, одобрил антироссийские санкции и помощь Киеву, в том числе военную.

Более того, Янша, который тогда возглавлял правительство Словении, в марте 2022 года вместе с главами правительств Польши и Чехии посетил Киев.

Сам день выборов может преподнести еще немало "сюрпризов", так как за неделю до дня голосования Словению потряс чрезвычайно громкий скандал.

Но что важно для Украины, при любом главе правительства не стоит ждать значительных изменений в сфере внешней политики.

Правда, существуют опасения, что в случае победы Янши в ЕС появится еще один "непослушный Орбан", а может, и еще более жесткий. И это будет не на пользу ЕС, перед которым и так стоит немало вызовов и нерешенных проблем.

