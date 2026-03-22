Зеленський прокоментував новий раунд перемовин України і США у Флориді

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що зараз ключове завдання у переговорах стосовно російсько-української війни – розуміти, наскільки Москва справді готова думати про її завершення.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву з цього приводу він опублікував у своєму X.

Зеленський зазначив, що продовження переговорного процесу зустріччю делегацій США і України у Флориді "важливе для всього світу".

"Дипломатія триває, ми працюємо над завершенням війни Росії проти України. Ніхто не хоче цієї війни… Зараз ключове – зрозуміти, наскільки готова Росія рухатись до реального завершення війни (...), особливо зараз, на тлі зростання геополітичної напруги через ситуацію довкола Ірану", – прокоментував президент.

Американська та українська сторона пізно увечері 21 березня повідомили про підсумки першого дня роботи.

Американську сторону представляли спецпредставник президента США Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Груенбаум та старший політичний радник Білого дому Кріс Каррен.

Від України участь у переговорах брали секретар РНБО Рустем Умєров, очільник Офісу президента Кирило Буданов і його заступник Сергій Кислиця, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Зеленський перед цим раундом перемовин розповів, що одне із її завдань – підготовка до тристоронніх переговорів. Також планувалась робота над двосторонніми документами для майбутнього закінчення війни, для майбутніх гарантій безпеки та відновлення України.

Мали обговорювати також продовження дії програми PURL із закупівлі зброї для України та українсько-американську угоду щодо БпЛА.