Зеленский прокомментировал новый раунд переговоров между Украиной и США во Флориде

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас ключевая задача в переговорах по поводу российско-украинской войны – понять, насколько Москва действительно готова думать о её завершении.

Как сообщает "Европейская правда", заявление по этому поводу он опубликовал в своем X.

Зеленский отметил, что продолжение переговорного процесса встречей делегаций США и Украины во Флориде "важно для всего мира".

"Дипломатия продолжается, мы работаем над завершением войны России против Украины. Никто не хочет этой войны… Сейчас главное – понять, насколько готова Россия двигаться к реальному завершению войны (...), особенно сейчас, на фоне роста геополитической напряженности из-за ситуации вокруг Ирана", – прокомментировал президент.

Американская и украинская стороны поздно вечером 21 марта сообщили об итогах первого дня работы.

Американскую сторону представляли спецпредставитель президента США Стив Виткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Груэнбаум и старший политический советник Белого дома Крис Каррен.

От Украины в переговорах принимали участие секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Зеленский перед этим раундом переговоров рассказал, что одна из ее задач – подготовка к трехсторонним переговорам. Также планировалась работа над двусторонними документами для будущего окончания войны, для будущих гарантий безопасности и восстановления Украины.

Должно было обсуждаться также продление действия программы PURL по закупке оружия для Украины и украинско-американское соглашение по БПЛА.