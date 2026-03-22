США і Україна розповіли про перший день зустрічі переговорних команд у Флориді

Новини — Неділя, 22 березня 2026, 08:48 — Марія Ємець

Американська та українська сторона пізно увечері 21 березня повідомили про результати першого дня роботи переговорних команд у Флориді у межах переговорного процесу для припинення російсько-української війни.

Ключовий перемовник з американського боку, спецпредставник президента США Стів Віткофф у своєму X заявив, що зустріч з українською командою була "конструктивною" і зосереджувалась на "вирішенні питань, які ще залишаються, для наближення до комплексної мирної угоди". 

Він деталізував, що американську команду представляли, крім нього, зять Трампа Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Груенбаум та старший політичний радник Білого дому Кріс Каррен. 

Від України участь у переговорах брали секретар РНБО Рустем Умєров, очільник Офісу президента Кирило Буданов і його заступник Сергій Кислиця, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. 

"Ми продовжили обговорювати ключові питання й наступні кроки у переговорному треку. Особливу увагу звернули на узгодження підходів для подальшого руху до практичних результатів… Ми продовжимо роботу завтра", – розповів Умєров у своєму X.

Українська делегація прибула до США наприкінці доби 20 березня або рано вранці 21 березня за американським часом. 

Зеленський перед цим раундом перемовин розповів, що одне із її завдань – підготовка до тристоронніх переговорів. Також планувалась робота над двосторонніми документами для майбутнього закінчення війни, для майбутніх гарантій безпеки та відновлення України.

Мали обговорювати також продовження дії програми PURL із закупівлі зброї для України та українсько-американську угоду щодо БпЛА.

11 березня у Флориді відбулась зустріч перемовників Кремля і американської команди.

