США і Україна розповіли про перший день зустрічі переговорних команд у Флориді

Американська та українська сторона пізно увечері 21 березня повідомили про результати першого дня роботи переговорних команд у Флориді у межах переговорного процесу для припинення російсько-української війни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ключовий перемовник з американського боку, спецпредставник президента США Стів Віткофф у своєму X заявив, що зустріч з українською командою була "конструктивною" і зосереджувалась на "вирішенні питань, які ще залишаються, для наближення до комплексної мирної угоди".

Today in Florida, U.S. and Ukrainian delegations held constructive meetings as part of ongoing mediation efforts, with discussions focused on narrowing and resolving remaining items to move closer to a comprehensive peace agreement.



The American delegation included Special Envoy… – Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) March 21, 2026

Він деталізував, що американську команду представляли, крім нього, зять Трампа Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Груенбаум та старший політичний радник Білого дому Кріс Каррен.

Від України участь у переговорах брали секретар РНБО Рустем Умєров, очільник Офісу президента Кирило Буданов і його заступник Сергій Кислиця, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ми продовжили обговорювати ключові питання й наступні кроки у переговорному треку. Особливу увагу звернули на узгодження підходів для подальшого руху до практичних результатів… Ми продовжимо роботу завтра", – розповів Умєров у своєму X.

Today in Florida, together with Davyd Arakhamia, Kyrylo Budanov, and Serhii Kyslytsia, we held a meeting with the American side as part of the negotiation process.



The U.S. delegation was represented by Special Representative of the President of the United States Steve Witkoff,… – Rustem Umerov (@rustem_umerov) March 21, 2026

Українська делегація прибула до США наприкінці доби 20 березня або рано вранці 21 березня за американським часом.

Зеленський перед цим раундом перемовин розповів, що одне із її завдань – підготовка до тристоронніх переговорів. Також планувалась робота над двосторонніми документами для майбутнього закінчення війни, для майбутніх гарантій безпеки та відновлення України.

Мали обговорювати також продовження дії програми PURL із закупівлі зброї для України та українсько-американську угоду щодо БпЛА.

11 березня у Флориді відбулась зустріч перемовників Кремля і американської команди.