Зеленський розповів, чого очікує від візиту української делегації в США

Президент Володимир Зеленський розповів про свої очікування від візиту української делегації до США щодо "мирних переговорів".

Про це він сказав під час онлайн спілкування зі ЗМІ, пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що у суботу, 21 березня, у США пройде двостороння зустріч Україна-США. За його словами, будуть підійматися всі питання, зокрема підготовка до тристоронньої майбутньої зустрічі.

"Ми хочемо чітких дат, ну, хоча б приблизно. Всі розуміємо, що ситуація на Близькому Сході впливає на перенесення цієї дати. Вже не перший раз переноситься тристороння зустріч. Хочеться більшої конкретики з цього", – наголосив він.

Також український президент акцентував на потребі продовження тісного діалогу з американською стороною через санкції, які США тимчасово зняли з РФ.

"Все це ризики для нас, все це збільшення грошей для Росії, збільшення їхніх можливостей потім на фронті. Це небезпечно. І я вважаю, що ця зустріч з цього погляду також важлива", – зазначив Зеленський.

Також, за його словами, буде йти робота над двосторонніми документами для майбутнього закінчення війни, для майбутніх гарантій безпеки та для відновлення України.

"Вся ця робота, вона продовжується і деякі деталі наша група буде з'ясовувати", – додав Зеленський.

Минулого тижня Зеленський заявляв, що Україна готова до нового раунду переговорів щодо завершення війни, однак місце зустрічі та час досі не узгоджені через різні позиції США та Росії.

Зеленський також наполягає на необхідності зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, оскільки "є деякі питання, які не стоять на місці".

Водночас ЗМІ повідомили, що Трамп втрачає інтерес до переговорів щодо мирного врегулювання розв'язаної РФ війни проти України, оскільки тепер він зосереджується на Ірані.