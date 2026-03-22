Глава МВС Німеччини хоче, щоб у школах викладали цивільний захист

Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт хоче, щоб школярі в Німеччині вчилися справлятися з різними кризовими ситуаціями, такими як відключення електроенергії, повені, терористичні атаки або війна.

Заяву очільника німецького МВС наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Добріндт зазначив, що Німеччина має бути краще підготовлена до таких подій і що, якщо школярі вивчатимуть ці питання, отримана інформація принесе користь і їхнім близьким.

"Таким чином, наші школярі стануть знавцями у сфері кризового управління і зможуть передати свої знання безпосередньо своїм сім’ям", – сказав він.

Міністр додав, що має намір представити цей план на наступній конференції міністрів внутрішніх справ у червні.

Згідно з планом, школярі будуть проходити подвійний урок з цієї теми двічі на рік.

Раніше Добріндт закликав готувати цивільне населення до воєнного сценарію, в тому числі у школах.

А у березні минулого року ЄС представив свою Стратегію готовності, в якій викладені плани щодо запобігання і реагування на нові кризи і загрози, такі як повені, лісові пожежі або конфлікти.