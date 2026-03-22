Глава МВД Германии хочет, чтобы в школах преподавали гражданскую защиту

Министр внутренних дел Александр Добриндт хочет, чтобы школьники в Германии учились справляться с различными кризисными ситуациями, такими как отключение электроэнергии, наводнения, террористические атаки или война.

Заявление главы немецкого МВД приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Добриндт отметил, что Германия должна быть лучше подготовлена к таким событиям и что, если школьники будут изучать эти вопросы, полученная информация принесет пользу и их близким.

"Таким образом, наши школьники станут экспертами в сфере кризисного управления и смогут передать свои знания непосредственно своим семьям", – сказал он.

Министр добавил, что намерен представить этот план на следующей конференции министров внутренних дел в июне.

Согласно плану, школьники будут проходить двойной урок по этой теме два раза в год.

Ранее Добриндт призвал готовить гражданское население к военному сценарию, в том числе в школах.

А в марте прошлого года ЕС представил свою Стратегию готовности, в которой изложены планы по предотвращению и реагированию на новые кризисы и угрозы, такие как наводнения, лесные пожары или конфликты.