Словенія голосує на парламентських виборах на тлі шпигунського скандалу

У Словенії у неділю, 22 березня, проходять парламентські вибори, в ході яких керівні ліберали змагаються з правими популістами.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Очікується, що боротьба буде напруженою, а передвиборча кампанія була затьмарена звинуваченнями у зовнішньому втручанні, які сколихнули країну незадовго до дня голосування.

Результат голосування залежить від двох основних гравців: "Руху за свободу" прем'єр-міністра Роберта Голоба та правої Словенської демократичної партії (СДП), очолюваної Янезом Яншою – політиком популістського спрямування та прихильником президента США Дональда Трампа.

Дві провідні партії Словенії йдуть ніс у ніс в останніх опитуваннях, і аналітики прогнозують, що жодна з партій не отримає явної більшості в 90-місному парламенті, що дасть "золоту акцію" невеликим партіям.

Перед виборами місцеві ЗМІ повідомили, що Янез Янша причетний до так званої наклепницької кампанії, що проводиться за сприяння ізраїльської приватної розвідувальної компанії Black Cube і спрямована проти партії Голоба.

Голоб оголосив про початок розслідування щодо звинувачень у тому, що група найманих ізраїльських шпигунів проводила таємну операцію з метою впливу на виборців.

Читайте також: Друг Орбана, але також і України: які ризики несуть вибори у Словенії