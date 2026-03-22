Словения голосует на парламентских выборах на фоне шпионского скандала

В Словении в воскресенье, 22 марта, проходят парламентские выборы, в ходе которых правящие либералы соревнуются с правыми популистами.

Об этом сообщает AP.

Ожидается, что борьба будет напряженной, а предвыборная кампания была омрачена обвинениями во внешнем вмешательстве, которые всколыхнули страну незадолго до дня голосования.

Результат голосования зависит от двух основных игроков: "Движения за свободу" премьер-министра Роберта Голоба и правой Словенской демократической партии (СДП), возглавляемой Янезом Яншей – политиком популистского толка и сторонником президента США Дональда Трампа.

Две ведущие партии Словении идут нос к носу в последних опросах, и аналитики прогнозируют, что ни одна из партий не получит явного большинства в 90-местном парламенте, что даст "золотую акцию" небольшим партиям.

Перед выборами местные СМИ сообщили, что Янез Янша причастен к так называемой клеветнической кампании, проводимой при содействии израильской частной разведывательной компании Black Cube и направленной против партии Голоба.

Голоб объявил о начале расследования по обвинениям в том, что группа наемных израильских шпионов проводила тайную операцию с целью оказания влияния на избирателей.

