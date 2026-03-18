Словенію сколихнув шпигунський скандал незадовго до виборів

За кілька днів до проведення загальнонаціональних виборів у Словенії прем'єр-міністр Роберт Голоб оголосив про початок розслідування щодо звинувачень у тому, що група найманих ізраїльських шпигунів проводила таємну операцію з метою впливу на виборців.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

На початку тижня місцеві ЗМІ повідомили, що Янез Янша – лідер опозиційної консервативної Словенської демократичної партії (SDS) – причетний до так званої наклепницької кампанії, що проводиться за сприяння ізраїльської приватної розвідувальної компанії Black Cube і спрямована проти партії Голоба напередодні парламентських виборів 22 березня.

Це сталося після публікації на початку березня секретних записів, на яких колишній міністр юстиції, відомий юрист і лобіст нібито хвалилися своїми політичними зв’язками, торгівлею впливом і таємним фінансуванням.

Фігуранти записів заперечують правопорушення, заявляючи, що відео було випадковим чином змонтовано з фейкових співбесід, організованих вигаданим інвестиційним фондом.

Уряд Голоба закликав до розслідування у вівторок, а міністр закордонних справ охарактеризував ймовірну роль іноземних гравців як "напад на демократію".

"Секретаріат Ради національної безпеки розгляне звіт Словенського агентства розвідки та безпеки у справі Black Cube", – заявив Голоб.

Він додав, що ймовірна участь Black Cube у таємному записі фальшивих ділових розмов із видатними словенцями вказує на "найбільший скандал в історії Словенії" та "державну зраду" Янші.

Представник словенської розвідувальної служби повідомив Euractiv, що ймовірна діяльність приватної розвідувальної організації під час передвиборчої кампанії "може становити загрозу національній безпеці".

Black Cube, відома тим, що наймає колишніх співробітників Моссаду, раніше проводила таємні операції, що включали прихований запис та інсценовані інтерв’ю в кількох європейських країнах – зокрема в Бельгії – які, за її твердженням, були законними та спрямовані на викриття неправомірних дій.

Залишається незрозумілим, чи причетна Black Cube до цієї справи. Компанія не відповіла на запити про коментарі.

Партія SDS заявила в понеділок, що щойно дізналася про існування Black Cube, і відкинула твердження про те, що Янша наймав ізраїльських агентів.

Партія також пригрозила подати до суду на журналістів, які стверджують, що він зустрічався з представниками фірми в штаб-квартирі партії в грудні.

У своїй заяві партія, тим не менш, високо оцінила ці викриття, заявивши, що якщо Black Cube дійсно викрила корупцію "неймовірних масштабів", то вона заслуговує на "пам’ятник у центрі Любляни".

Цей скандал розгорається на тлі зростання напруженості напередодні виборів: записи широко поширюються в інтернеті й активно коментуються SDS, яка, згідно з опитуваннями, набирає близько 28% голосів, випереджаючи "Рух за свободу" Голоба, у якого 23%.

Нагадаємо, на початку січня президентка Словенії Наташа Пірц-Мусар підписала указ, який визначає 22 береня як дату проведення парламентських виборів у країні.

