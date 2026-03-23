У Болгарії заявили про десятки арештів за скуповування голосів

У Болгарії заявили про затримання 30 осіб, підозрюваних у скуповуванні голосів перед майбутніми виборами.

Про це повідомляє БГНЕС, пише "Європейська правда".

Заступник міністра внутрішніх справ Іван Анчев на брифінгу стосовно підготовки до дострокових парламентських виборів заявив, що по території країни відбулося 51 втручання поліції за підозрами у скуповуванні голосів, затримали 30 осіб.

Він наголосив, що відомство продовжує активну роботу задля гарантування чесних і вільних виборів.

Позачергові загальні вибори у Болгарії призначені на 19 квітня – це будуть вже восьмі вибори з 2021 року.

Вибори відбудуться після розпаду коаліції на чолі з правоцентристською партією ГЄРБ, до якої входили Болгарська соціалістична партія та партія "Є такий народ", і яку підтримувала партія "Новий початок" магната Деляна Пеєвського.

Уряд пішов у відставку в грудні під тиском найбільших за останні десятиліття протестів, спричинених непопулярним проєктом річного бюджету.

Для участі у парламентських виборах посаду достроково залишив і президент Румен Радев.

