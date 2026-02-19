Тимчасовий уряд Болгарії почав роботу, дострокові вибори – 19 квітня

Новий тимчасовий уряд Болгарії на чолі з Андреєм Гюровим розпочав виконання своїх повноважень у середу, а позачергові загальні вибори призначені на 19 квітня – це восьмі вибори в Болгарії з 2021 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

Вибори відбудуться після розпаду коаліції на чолі з правоцентристською партією ГЄРБ, до якої входили Болгарська соціалістична партія та партія "Є такий народ", і яку підтримувала партія "Новий початок" магната Деляна Пеєвського.

Уряд пішов у відставку в грудні під тиском найбільших за останні десятиліття протестів, спричинених непопулярним проєктом річного бюджету.

Гюров заявив ЗМІ, що очікує, що новий тимчасовий міністр юстиції Андрій Янкулов вимагатиме відставки в.о. генерального прокурора Борислава Сарафова, якого вважають захисником нещодавно розпущеної коаліції на чолі з ГЄРБ і критикують за нещодавні спекуляції та нечітку інформацію про дві потрійні смерті на північному заході Болгарії, які розслідуються як групове самогубство в першому випадку та вбивство і самогубство в другому.

Тимчасовий кабінет міністрів ознаменувався політичним поверненням Надії Нейнської – міністра закордонних справ у 1997-2001 роках, депутата Європарламенту у 2009-2014 роках та посла в Туреччині у 2015-2021 роках. Вона була обрана для того, щоб знову очолити Міністерство закордонних справ.

Гюров також зробив нетиповий крок, призначивши віцепрем'єр-міністра, відповідального за "справедливість голосування", – Стоїла Цицелкова, активіста і представника платформи "Союз за чесні вибори".

Ранні опитування прогнозують успішний дебют майбутньої партії колишнього президента Румена Радева, який пішов у відставку 19 січня, незважаючи на те, що його партія ще не має назви, політичної програми та офіційно підтверджених членів. Минулої неділі Радев підтвердив свій намір балотуватися на виборах під час розмови з прихильниками в Берліні.

В опитуванні громадської думки, проведеному 16 лютого агентством Market Links, безіменна партія Радева посіла перше місце з 25,6%, випередивши ГЄРБ (15,4%), "Ми продовжуємо зміни/Демократична Болгарія" (12,5%), "Рух за права і свободи – Новий початок" (10,5%), а до нового парламенту, ймовірно, увійде проросійська партія "Відродження" (4,5%).

Згідно з опитуванням, проведеним агентством Myara 17 лютого, альянс Радева може набрати навіть 33,3%.

Очікується, що участь Радева у виборах практично знищить націоналістичний і проросійський голос за "Відродження", яке втрачає довіру виборців. Вперше в історії країни промосковська Болгарська соціалістична партія, наступниця Комуністичної партії, може не досягти 4-відсоткового порогу.

