В Болгарии заявили о десятках арестов за скупку голосов

В Болгарии заявили о задержании 30 человек, подозреваемых в скупке голосов перед предстоящими выборами.

Об этом сообщает БГНЕС, пишет "Европейская правда".

Заместитель министра внутренних дел Иван Анчев на брифинге по подготовке к досрочным парламентским выборам заявил, что по территории страны произошло 51 вмешательство полиции по подозрениям в скупке голосов, задержали 30 человек.

Он отметил, что ведомство продолжает активную работу для обеспечения честных и свободных выборов.

Внеочередные всеобщие выборы в Болгарии назначены на 19 апреля – это будут уже восьмые выборы с 2021 года.

Выборы состоятся после распада коалиции во главе с правоцентристской партией ГЕРБ, в которую входили Болгарская социалистическая партия и партия "Есть такой народ", и которую поддерживала партия "Новое начало" магната Деляна Пеевского.

Правительство ушло в отставку в декабре под давлением крупнейших за последние десятилетия протестов, вызванных непопулярным проектом годового бюджета.

Для участия в парламентских выборах должность досрочно покинул и президент Румен Радев.

