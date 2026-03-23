Экзит-полы: итальянцы на референдуме не поддержали судебную реформу Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони с небольшим отрывом проигрывает на референдуме по судебной реформе ее правительства.

Об этом свидетельствуют данные трех опросов, обнародованных сразу после окончания голосования в 15:00, передает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Согласно экзит-полам Swg и Opinio, проведенными телеканалами La7 и Rai, преимущество было небольшим, но ожидалось, что 49-53% избирателей проголосуют против предложенных Мелони реформ, тогда как 47-51% – за.

Опрос YouTrend для SkyTg24 показал, что 51,5% выступили против реформ, а 48,5% поддержали их.

Поражение на референдуме, вероятно, ослабит политические позиции Мелони, что особенно важно в преддверии всеобщих выборов, которые ожидаются к концу следующего года.

22-23 марта в Италии проходил референдум для подтверждения одобренной правительством судебной реформы. Изменения заключаются в том, чтобы разделить карьерные пути судей и государственных прокуроров и разделить судейский орган самоуправления на два отдельных.

Референдуму предшествовала эмоциональная кампания, в которой проправительственный лагерь убеждал голосовать за реформу, а левые центристы – "против".

Оппозиция, прежде всего "Демократическая партия" и "Движение 5 звезд", считают, что реформа создаст угрозы независимости судебной системы и создаст пространство для политического влияния. В правительстве отвергают эту критику и настаивают, что реформа нужна, чтобы решить проблему с политизированностью выборов в орган самоуправления судей, Высший совет правосудия, после скандалов с закулисными договоренностями о назначении прокуроров.

Опросы за две недели до референдума показывали, что мнения по поводу реформы разделились примерно пополам.

В конце февраля Мелони начали обвинять в намерениях сфальсифицировать следующие выборы в свою пользу после того, как коалиция заключила соглашение о новый избирательный закон.