ЄС запустить тимчасове застосування торговельної угоди з групою країн Південної Америки

У Європейському Союзі завершили процедури щодо тимчасового застосування торговельної угоди з групою південноамериканських країн МЕРКОСУР.

Про це заявив єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович, його цитує Euronews, пише "Європейська правда".

Як зазначається, у понеділок, 23 березня, Європейська комісія зробила останні кроки для тимчасового застосування з 1 травня торговельної угоди з МЕРКОСУР.

Цей крок передбачає застосування спеціальної процедури, щоб угода набула чинності, попри судовий розгляд, ініційований Європейським парламентом після того, як 21 січня в результаті вирішального голосування ратифікація була призупинена.

"Зараз пріоритетом є перетворення цієї угоди між ЄС та МЕРКОСУР на конкретні результати, надаючи експортерам ЄС платформу, необхідну для використання нових можливостей у сфері торгівлі, зростання та створення робочих місць. Тимчасове застосування дозволить нам почати виконувати цю обіцянку", – заявив Шефчович.

Нагадаємо, 17 січня ЄС і південноамериканські країни блоку МЕРКОСУР після 25 років переговорів підписали історичну угоду про вільну торгівлю.

Угода з МЕРКОСУР спричинила хвилю протестів фермерів у країнах ЄС, зокрема у Франції. Противники угоди критикують документ через ризики конкуренції з боку імпорту сільськогосподарської продукції з південноамериканських країн.

Через підписання цієї угоди ультраправі в Європарламенті винесли на голосування вотум недовіри Єврокомісії, однак його було відхилено.

На початку березня Рада Європейського Союзу ухвалила регламент, який запроваджує двосторонні захисні положення Угоди про партнерство між ЄС та МЕРКОСУР.

