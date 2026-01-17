ЄС офіційно уклав історичну торговельну угоду з групою країн Південної Америки

ЄС і південноамериканські країни блоку МЕРКОСУР підписали історичну угоду про вільну торгівлю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Підписання відбулось у столиці Парагваю Асунсьйоні. Угода була підписана в Центральному банку Парагваю – місці, де в 1991 році був підписаний Договір Асунсьйона, який заснував блок МЕРКОСУР між Аргентиною, Бразилією, Парагваєм і Уругваєм.

З боку МЕРКОСУР у підписанні брали участь президент Парагваю Сантьяго Пенья, президент Болівії Родріго Пас, президент Аргентини Хав'єр Мілей і президент Уругваю Яманду Орсі, а також президент Панами Хосе Рауль Муліно, асоційований член МЕРКОСУР.

"Ми обираємо справедливу торгівлю замість тарифів, ми обираємо продуктивне довгострокове партнерство замість ізоляції, і, перш за все, ми маємо намір забезпечити реальні та відчутні вигоди для наших народів і компаній", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на церемонії підписання.

Вона підкреслила геополітичну важливість угоди: "Коли два регіони, подібні до наших, висловлюються єдиним голосом з глобальних питань, світ прислухається".

В Європарламенті через цю торговельну угоду готують четверту спробу вотуму недовіри президентці Єврокомісії.

В Ірландії тисячі фермерів вийшли на протест проти угоди ЄС з МЕРКОСУР.