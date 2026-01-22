Європарламент відхилив пропозицію вотуму недовіри Єврокомісії

У четвер депутати Європарламенту відхилили пропозицію про висловлення недовіри Європейській комісії.

Як пише «Європейська правда», про це повідомили у пресслужбі Європарламенту.

Пропозиція, подана групою «Патріоти за Європу», була відхилена 165 голосами «за», 390 «проти» і 10 «утрималися».

Голосуванню передувала пленарна дискусія з комісаром Марошем Шефчовичем у понеділок, 19 січня.

Політична група «Патріоти за Європу» винесла на розгляд вотум недовіри до Єврокомісії, оскаржуючи торговельну угоду між ЄС і МЕРКОСУР, яка була схвалена державами-членами 9 січня і підписана 17 січня в Парагваї.

Згідно з регламентом Європейського парламенту, пропозиція про недовіру комісії може бути подана до голови однією десятою частиною членів парламенту, тобто на цей час 72 депутатами. Голосування має відбуватися поіменно і для прийняття рішення необхідна більшість у дві третини голосів, що представляють більшість груп парламенту.

Раніше повідомлялося, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вирішила не їхати на дебати, присвячені вотуму недовіри її комісії.

Ця спроба винесення вотуму недовіри стала четвертою для Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн. Попередні три, дві з яких були ініційовані ультраправими, а одна – ультралівими, зазнали невдачі.

