ЕС начнёт временное применение торгового соглашения с группой стран Южной Америки

В Европейском Союзе завершили процедуры по временному применению торгового соглашения с группой южноамериканских стран МЕРКОСУР.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович, его цитирует Euronews, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, в понедельник, 23 марта, Европейская комиссия сделала последние шаги для временного применения с 1 мая торгового соглашения с МЕРКОСУР.

Этот шаг предусматривает применение специальной процедуры, чтобы соглашение вступило в силу, несмотря на судебное разбирательство, инициированное Европейским парламентом после того, как 21 января в результате решающего голосования ратификация была приостановлена.

"Сейчас приоритетом является преобразование этого соглашения между ЕС и МЕРКОСУР в конкретные результаты, предоставляя экспортерам ЕС платформу, необходимую для использования новых возможностей в сфере торговли, роста и создания рабочих мест. Временное применение позволит нам начать выполнять это обещание", – заявил Шефчович.

Напомним, 17 января ЕС и южноамериканские страны блока МЕРКОСУР после 25 лет переговоров подписали историческое соглашение о свободной торговле.

Соглашение с МЕРКОСУР вызвало волну протестов фермеров в странах ЕС, в частности во Франции. Противники соглашения критикуют документ из-за рисков конкуренции со стороны импорта сельскохозяйственной продукции из южноамериканских стран.

В связи с подписанием этого соглашения ультраправые в Европарламенте вынесли на голосование вотум недоверия Еврокомиссии, однако он был отклонен.

В начале марта Совет Европейского Союза принял регламент, который вводит двусторонние защитные положения Соглашения о партнерстве между ЕС и МЕРКОСУР.

