Качинський програв у суді Сікорському щодо заяв про Смоленську катастрофу

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський виграв у суді апеляцію проти глави опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського, який домагався захисту "особистих прав".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Йдеться про висловлювання міністра закордонних справ, який заявив, що покійний президент Лех Качинський "значною мірою сприяв Смоленській катастрофі".

Радослав Сікорський повідомив, що "Апеляційний суд відхилив позов Ярослава Качинського про захист особистих прав і остаточно визнав, що його думка про те, що "Лех Качинський значною мірою сприяв Смоленській катастрофі", була елементом обґрунтованої оцінки президентства покійного президента Польщі Леха Качинського".

"Більше того, вона мала "достатні фактичні підстави" і це "як у суб’єктивному (власний досвід відповідача у співпраці з покійним Лехом Качинським), так і в об’єктивному сенсі", додав Сікорський.

У першій інстанції було винесено вирок на користь Ярослава Качинського. Окружний суд у Варшаві у вироку від 17 березня 2023 року зобов’язав Сікорського опублікувати вибачення у Twitter та покрити судові витрати. Політик оскаржив вирок.

Йдеться про допис Радослава Сікорського від січня 2021 року, в якому, у темі, що стосувалася вулиці Леха Качинського у Варшаві, політик написав: "Лех Качинський був посереднім президентом і значною мірою сприяв катастрофі під Смоленськом. У нього вже є Вавель і самовільне будівництво на площі Пілсудського. Досить створювати культ, для якого немає підстав".

Нагадаємо, у 2023 році голова на той момент керівної партії Польщі Ярослав Качинський прийняв публічну пропозицію Радослава Сікорського щодо завершення давньої судової суперечки, перерахувавши 50 тисяч злотих на Збройні сили України.

