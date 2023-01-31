Качинський пожертвував кошти на ЗСУ, щоб завершити судову суперечку з ексглавою МЗС

Голова керівної партії Польщі Ярослав Качинський прийняв публічну пропозицію ексміністра закордонних справ Радослава Сікорського щодо завершення давньої судової суперечки, перерахувавши 50 тисяч злотих (більше 420 тисяч гривень) на Збройні сили України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Закон стосується давнього спору. У 2016 році в одному з інтерв'ю Ярослав Качинський, посилаючись на Смоленську катастрофу, заявив, що Радослав Сікорський, який на момент трагедії був міністром закордонних справ, вчинив дипломатичну зраду.

Сікорський подав до суду на Качинського, вимагаючи вибачень. У 2018 році Варшавський окружний суд постановив, що глава "Права і справедливості" не зобов'язаний вибачатися перед колишнім очільником міністерства закордонних справ. У липні 2020 року, розглянувши апеляцію, Апеляційний суд у Варшаві змінив вирок і постановив, що Качинський порушив особисті права Сікорського, а також зобов'язав голову "ПіС" опублікувати вибачення. На це рішення суду було подано касаційну скаргу до Цивільної палати Верховного Суду.

У грудні 2022 року Яцек Дюбуа, адвокат, який представляє інтереси Сікорського, оголосив, що суд присудив Сікорському понад 708 000 злотих (6 млн грн) від Качинського для покриття витрат на публікацію вибачення на порталі Onet.

В інтерв'ю Gazeta Polska Ярослав Качинський заявив, що не має таких грошей. "Я буду змушений продати будинок, я навіть не знаю, чи вистачить на це грошей, тому що мені належить третина будинку, в якому я живу", - додав глава "Права і справедливості".

Ці слова Сікорський виклав у Твіттері. "Я вважаю, що покарання за наклеп має бути суворим, але не руйнівним", - написав євродепутат. "Якщо Качинський виплатить 50 000 злотих збройним силам України, я зніму свою вимогу про вибачення за те, що він назвав мене дипломатичним зрадником". - додав він.

Як повідомив уповноважений лідера "Права і справедливості" Адріан Салюс, Качинський вирішив прийняти пропозицію. "Україна бореться за свою незалежність і свободу, але також і за нашу безпеку. Ми підтримуємо її і будемо продовжувати це робити. Оскільки внесок до фонду підтримки Збройних сил України закриває мою суперечливу суперечку з Радославом Сікорським, я роблю це із задоволенням" - підкреслив лідер правлячої партії у своїй заяві.

Як зазначив Салюс, його довіритель активно підтримує Україну з перших днів війни, саме тому він прийняв пропозицію політика опозиції. Як повідомив Салюс, у вівторок глава "Права і справедливості" здійснив очікуваний платіж, тим самим завершивши суперечку, яка, за його оцінкою, "через суперечливе рішення про присудження астрономічних витрат на вибачення, шокувала громадську думку".

Підтвердження платежу буде передано адвокатам Радослава Сікорського та представлено громадськості.