Качиньский проиграл в суде Сикорскому по заявлениям о Смоленской катастрофе

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выиграл в суде апелляцию против главы оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, который добивался защиты "личных прав".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Речь идет о высказываниях министра иностранных дел, который заявил, что покойный президент Лех Качиньский "в значительной степени способствовал Смоленской катастрофе".

Радослав Сикорский сообщил, что "Апелляционный суд отклонил иск Ярослава Качиньского о защите личных прав и окончательно признал, что его мнение о том, что "Лех Качиньский в значительной степени способствовал Смоленской катастрофе", было элементом обоснованной оценки президентства покойного президента Польши Леха Качиньского".

"Более того, она имела "достаточные фактические основания" и это "как в субъективном (собственный опыт ответчика в сотрудничестве с покойным Лехом Качиньским), так и в объективном смысле", добавил Сикорский.

В первой инстанции был вынесен приговор в пользу Ярослава Качиньского. Окружной суд в Варшаве в приговоре от 17 марта 2023 года обязал Сикорского опубликовать извинения в Twitter и покрыть судебные издержки. Политик обжаловал приговор.

Речь идет о посте Радослава Сикорского от января 2021 года, в котором в теме, касающейся улицы Леха Качиньского в Варшаве, политик написал: "Лех Качиньский был посредственным президентом и в значительной степени способствовал катастрофе под Смоленском. У него уже есть Вавель и самовольное строительство на площади Пилсудского. Хватит создавать культ, для которого нет оснований".

Напомним, в 2023 году председатель на тот момент правящей партии Польши Ярослав Качиньский принял публичное предложение Радослава Сикорского по завершению давнего судебного спора, перечислив 50 тысяч злотых на Вооруженные силы Украины.

Читайте также: Убийство президента Польши: что показал отчет по Смоленской катастрофе 2010 года.