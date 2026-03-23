Спеціальний посланець ЄС з питань Кіпру пішов у відставку

Австрійський дипломат Йоганнес Ган у понеділок подав у відставку з посади спеціального посланця Європейської комісії з питань кіпрської проблеми.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Cyprus Mail.

Речник Єврокомісії з питань згуртованості Мацей Берестецький зазначив, що Ган пішов у відставку з посади спеціального посланця комісії через інші нагальні зобов’язання.

"Комісія поважає рішення Гана і дякує йому за цінний внесок у процес врегулювання протягом останнього року", – сказав він.

У січні Ган обійняв посаду президента генеральної ради Австрійського національного банку на п'ятирічний термін.

Речник додав, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн "у належний час вирішить, які подальші кроки робити" щодо питання призначення нового посланця.

У понеділок речник уряду Кіпру Константінос Летімбіотіс заявив, що Європейська комісія "вже вживає необхідних заходів з метою призначення нового посланця… у найближчому майбутньому".

Відставка Гана відбулася через місяць після того, як бельгійська поліція провела обшуки в приміщеннях, що належать комісії, в рамках розслідування ймовірних порушень під час продажу нерухомості, що відбувався під наглядом Гана.

Кіпр зараз головує в Раді ЄС протягом шести місяців.

Кіпр був розділений на дві частини після вторгнення турецьких військ у 1974 році у відповідь на державний переворот, підтриманий Грецією.