Специальный посланник ЕС по Кипру подал в отставку

Австрийский дипломат Йоханнес Хан в понедельник подал в отставку с поста специального посланника Европейской комиссии по кипрскому вопросу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Cyprus Mail.

Пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам сплоченности Мацей Берестецкий отметил, что Ган ушел в отставку с поста специального посланника комиссии из-за других неотложных обязательств.

"Комиссия уважает решение Гана и благодарит его за ценный вклад в процесс урегулирования в течение последнего года", – сказал он.

В январе Ган занял пост президента генерального совета Австрийского национального банка на пятилетний срок.

Пресс-секретарь добавил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен "в надлежащее время решит, какие дальнейшие шаги предпринимать" по вопросу назначения нового посланника.

В понедельник пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил, что Европейская комиссия "уже принимает необходимые меры с целью назначения нового посланника… в ближайшем будущем".

Отставка Гана произошла через месяц после того, как бельгийская полиция провела обыски в помещениях, принадлежащих комиссии, в рамках расследования возможных нарушений при продаже недвижимости, которая происходила под надзором Гана.

Кипр сейчас председательствует в Совете ЕС в течение шести месяцев.

Кипр был разделен на две части после вторжения турецких войск в 1974 году в ответ на государственный переворот, поддержанный Грецией.