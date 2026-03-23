Специальный посланник ЕС по Кипру подал в отставку
Австрийский дипломат Йоханнес Хан в понедельник подал в отставку с поста специального посланника Европейской комиссии по кипрскому вопросу.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Cyprus Mail.
Пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам сплоченности Мацей Берестецкий отметил, что Ган ушел в отставку с поста специального посланника комиссии из-за других неотложных обязательств.
"Комиссия уважает решение Гана и благодарит его за ценный вклад в процесс урегулирования в течение последнего года", – сказал он.
В январе Ган занял пост президента генерального совета Австрийского национального банка на пятилетний срок.
Пресс-секретарь добавил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен "в надлежащее время решит, какие дальнейшие шаги предпринимать" по вопросу назначения нового посланника.
В понедельник пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил, что Европейская комиссия "уже принимает необходимые меры с целью назначения нового посланника… в ближайшем будущем".
Отставка Гана произошла через месяц после того, как бельгийская полиция провела обыски в помещениях, принадлежащих комиссии, в рамках расследования возможных нарушений при продаже недвижимости, которая происходила под надзором Гана.
Кипр сейчас председательствует в Совете ЕС в течение шести месяцев.
Кипр был разделен на две части после вторжения турецких войск в 1974 году в ответ на государственный переворот, поддержанный Грецией.