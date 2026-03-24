ЄС та Австралія погодили угоду про вільну торгівлю і посилять безпекову співпрацю

ЄС і Австралія у вівторок оголосили про укладення угоди про партнерство у сфері безпеки і оборони, а також завершили переговори щодо амбітної та збалансованої Угоди про вільну торгівлю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Єврокомісії.

Остаточний текст угоди про вільну торгівлю був узгоджений під час зустрічі у Канберрі між президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом. Партнерство у сфері безпеки та оборони було віртуально підписано головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас та віцепрем'єр-міністром і міністром оборони Австралії Річардом Дональдом Марлзом і міністром закордонних справ Пенні Вонг 18 березня 2026 року.

На додачу до безпекової співпраці і вільної торгівлі сторони домовилися розпочати офіційні переговори про приєднання Австралії до програми "Горизонт Європа", найбільшої у світі програми фінансування досліджень та інновацій.

Цими кроками ЄС та Австралія досягають взаємовигідних результатів і ще більше зміцнюють свої і без того тісні відносини в часи геополітичної невизначеності, зазначили в Єврокомісії.

"ЄС і Австралія можуть бути географічно далеко один від одного, але ми не можемо бути ближчими з погляду того, як ми бачимо світ. Завдяки цим динамічним новим партнерствам у сфері безпеки і оборони, а також торгівлі, ми стаємо ще ближчими один до одного", – заявила фон дер Ляєн.

Угода про вільну торгівлю між ЄС і Австралією готувалася вісім років, вона скасовує тарифи майже на всі європейські товари та майже на весь експорт австралійських критично важливих мінералів.

Але на деякі австралійські сільськогосподарські продукти, такі як яловичина і м'ясо овець, будуть поширюватися експортні квоти, і австралійські фермери різко розкритикували угоду за те, що вона надає неповноцінний доступ до ЄС.

Угода була укладена після того, як обидві сторони активізували переговори після значного підвищення тарифів в США за адміністрації Трампа і зростання занепокоєння на Заході з приводу домінуючого становища Китаю в постачанні рідкісноземельних елементів та інших важливих мінералів.

Напередодні стало відомо, що у Європейському Союзі завершили процедури щодо тимчасового застосування торговельної угоди з групою південноамериканських країн МЕРКОСУР.

