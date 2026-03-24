ЕС и Австралия согласовали соглашение о свободной торговле и усилят сотрудничество в сфере безопасности

ЕС и Австралия во вторник объявили о заключении соглашения о партнерстве в сфере безопасности и обороны, а также завершили переговоры по амбициозному и сбалансированному Соглашению о свободной торговле.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Еврокомиссии.

Окончательный текст соглашения о свободной торговле был согласован во время встречи в Канберре между президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Австралии Энтони Албанизом. Партнерство в сфере безопасности и обороны было виртуально подписано главным дипломатом ЕС Каей Каллас и вице-премьер-министром и министром обороны Австралии Ричардом Дональдом Марлзом и министром иностранных дел Пенни Вонг 18 марта 2026 года.

В дополнение к сотрудничеству в сфере безопасности и свободной торговли стороны договорились начать официальные переговоры о присоединении Австралии к программе "Горизонт Европа", крупнейшей в мире программы финансирования исследований и инноваций.

Этими шагами ЕС и Австралия достигают взаимовыгодных результатов и еще больше укрепляют свои и без того тесные отношения во времена геополитической неопределенности, отметили в Еврокомиссии.

"ЕС и Австралия могут быть географически далеко друг от друга, но мы не можем быть ближе с точки зрения того, как мы видим мир. Благодаря этим динамичным новым партнерствам в сфере безопасности и обороны, а также торговли, мы становимся еще ближе друг к другу", – заявила фон дер Ляйен.

Соглашение о свободной торговле между ЕС и Австралией готовилось восемь лет, оно отменяет тарифы почти на все европейские товары и почти на весь экспорт австралийских критически важных минералов.

Но на некоторые австралийские сельскохозяйственные продукты, такие как говядина и мясо овец, например, будут распространяться экспортные квоты, и австралийские фермеры резко раскритиковали соглашение за то, что оно предоставляет неполноценный доступ в ЕС.

Соглашение было заключено после того, как обе стороны активизировали переговоры после значительного повышения тарифов в США при администрации Трампа и роста беспокойства на Западе по поводу доминирующего положения Китая в поставках редкоземельных элементов и других важных минералов.

Накануне стало известно, что в Европейском Союзе завершили процедуры по временному применению торгового соглашения с группой южноамериканских стран МЕРКОСУР.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Слишком свободная торговля: какие последствия для Украины будет иметь аграрный спор между странами ЕС