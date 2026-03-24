Близько 40% британців вважають можливою війну за участю Британії у найближчі 5 років

Близько 40% людей у Великій Британії вважають, що країна опиниться у стані війни протягом найближчих п'яти років.

Про це свідчать результати дослідження консалтингової компанії з питань політики та досліджень Public First, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Крім того, що дослідження показало частку населення, яке вважає, що війна за участю Великої Британії може статися протягом наступних п'яти років, воно також виявило, що лише 42% людей відчували б себе змушеними діяти, якби Британія опинилася під загрозою.

Понад дві третини побоюються, що не зможуть впоратися з конфліктом.

Крім того, дані свідчать про зміни у сприйнятті США – колись вірного союзника Великої Британії і НАТО. Опитування показало, що 57% людей вважають США загрозою, після Росії, Ірану, Північної Кореї та Китаю.

Розвідка Естонії переконана, що Росія не має наміру розпочинати військовий напад на будь-яку державу НАТО цього чи наступного року, але продовжуватиме відновлювати свої збройні сили.

Керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе вважає, що Росія атакує країни НАТО протягом двох-трьох років.

Водночас у НАТО планують протягом наступних двох років здійснити масштабне переозброєння на кордоні з Росією і Білоруссю, накопичити там значно більше зброї та створити безлюдну роботизовану зону.